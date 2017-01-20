《時來運轉》運彩報報 澳職季後 五隊拚奪
2017季末的澳洲職棒出現微妙變化，在墨爾本王牌一路獨走的情況下，原本墊底大幅落後的伯斯熱火在近期繳出不錯戰績，除了以落後0.5場勝差進逼第五名的雪梨藍襪外，也使得二到六名間五隊戰績勝差縮減到五場內，誰能進入季後賽變得難以預測。
澳職季後賽採取挑戰賽制度，也就是例行賽只要排進前三，就有機會先從挑戰第二名開始打季後賽。以目前戰績看，最有機會的坎培拉騎兵、阿德雷德鯊魚、布里斯本強盜形成亂集團，三隊之間勝差僅2.5場；五、六名的藍襪和熱火也尚未絕望，因為對強盜也分別僅剩2和2.5場勝差，在還有兩輪賽程的情況下，每隊都還有大約六至七場賽事，不是沒有可能出現驚人的翻盤結局。
在可說「人人有機會，個個沒把握」的局勢中，王牌應該會以逸待勞調整戰力準備最終爭冠，其他五隊則是絲毫不放棄任何機會，這將使得剩餘賽程的所有賽事進入白熱化！上週剛進行完的11場賽事中，竟出現多達5場「一分差」內容的結果，這在打擊大混戰居多的澳職並不常見，特別適合偏愛「勝分差」及「不讓分」的玩家來做過關組合搭配投注。
本週的賽程中，特別推薦「騎兵對藍襪」、「熱火對強盜」兩個對戰組合有機會出現上述賽果。「鯊魚對王牌」則因為首名球隊狀況太好難以撼動，加上可能休養生息調配戰力，比較建議投注時選擇賽果總分「大分」、王牌「讓分」過盤或鯊魚逆盤「勝分差7+」三個項目。
(中時電子報)
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