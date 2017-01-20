義山區飯店雪崩35人受困 未找到生還者

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美國有線電視新聞網（CNN）和路透社報導，官員今天表示，義大利中部地區昨天發生連續地震，1間供滑雪客住宿的飯店遭大規模雪崩侵襲，多達30人受困。

根據英國廣播公司（BBC）報導，受困人數多達35人。

義大利媒體說，已從雪堆與瓦礫中找到3具屍體。不過救援人員拒絕評論報導，僅表示尚未發現生命跡象。

當地媒體今天稍早引述搜救小組報導，有多人在這場災難中喪生，但官員稱尚未確定傷亡人數。

法新社與路透社稍早報導，先遣部隊以滑雪方式長途跋涉10公里，抵達飯店現場，報導引述協調救援工作的阿爾卑斯警方小組負責人克洛塞塔（Antonio Crocetta）說：「現場發現多名死者。」

義大利民防局（Civil Protection Agency）表示，昨天早上第1起強震侵襲該區時，約有30名住客與工作人員在里戈彼亞諾飯店（Hotel Rigopiano）內，此飯店位於格蘭沙索（Gran Sasso）山區東部緩坡。

但當地官員否認義媒稱「有多人喪生」的報導。

飯店所在的法林多拉鎮（Farindola）位於貝斯加拉省（Pescara）境內，貝斯加拉省首長迪馬柯（Antonio Di Marco）稍早表示，已有2人獲救。

他在臉書（Facebook）專頁上寫道：「我們還不清楚有多少人下落不明或罹難。」1060120

(中央社)