《時來運轉》運彩報報 勇士與火箭的飆分對決

火箭哈登(左)持球進攻，被勇士伊戈達拉破壞。(美聯社資料照)

用精彩絕倫來形容本周NBA的賽程一點也不為過！先是周二上季總冠軍戰的組合再次碰頭，再來週四雷霆與勇士交鋒，杜蘭特大戰前東家話題性十足，接著六日則即將上演勇士與火箭的飆分大戰以及馬刺與騎士的強權對決！看到這些精彩刺激的絕妙賽程，喜歡NBA的朋友想必欣喜若狂。今天來跟大家談談周末勇士大戰火箭這場令人屏息以待的對戰。

勇士以及火箭是全聯盟得分火力最強大的兩支隊伍，場均得分分別高達117.7和114.9分，三分球是他們最倚賴的武器，勇士得分的分數中有三成是靠三分球，佔比聯盟第四高；火箭佔比更是高達四成聯盟第一。大量的三分出手加快了攻守轉換的節奏是兩隊得分極高的主因之一。三分球的出手手感需要累積與熟悉，故比賽進行中常有一小段時間處於雙方打鐵(投籃不中)階段，建議喜歡玩運彩的朋友在場中投注進行時勇敢投注大分。

翻開本季對戰，勇士和火箭曾在去年十二月初交手，該役兩度進入延長賽，最終打出132:127的超大比分賽果，勇士三分球命中率不到三成手感冷淡是意外輸球的主因。自科爾(Steve Kerr)2014年執教勇士開始，防守就以快速的輪轉協防為主，面對外線既多又準的火箭，其防守需要協防的空間會被拉開許多，如此會大大增加勇士防守的難度。周六對戰論陣容以及實力勇士還是技高一籌，但差距不大，火箭受讓過盤是個極佳的選項。

(中時電子報)