《獨家》詹啟賢：這條路會走下去！
正當外界都在揣測剛辭去國民黨首席副主席詹啟賢是否會投入已經「爆棚」的5月黨主席選戰之際，本報記者獨家掌握的最新消息指出：詹啟賢已經決意要將「這條路走下去了」！
儘管，詹啟賢於日前表示將盡快於春節之前才會做出決定。但基於情勢的快速變化，詹啟賢於近日多方徵詢相關重要友人，包括前副總統蕭萬長等人之後，已經拿定主意要投入即將於5月20日舉行的國民黨主席之爭。詹啟賢說，「這一條路，我會往下走下去。」
詹啟賢指出，「在3個星期之前，我還沒有想要選黨主席。但是，我從舊金山回到台灣之後，看到情勢的快速變化，國民黨正面臨分裂的危機，這是促使我開始思考參選的最主要動機。」
詹啟賢認為，目前在檯面已表態要參選黨主席的人，無論是誰當選為下一任的國民黨主席，「這個黨都將會是分裂的」。因此，經過縝密思考之後，詹啟賢決意要出馬來「多負一點責任」、「改變這個黨」、「團結這個黨」，並讓黨員有真正的「另一個選擇」。
本報記者於1月7日獨家報導曾於聖誕與新年假期在舊金山休假的詹啟賢對副主席一職萌生辭意，返回台灣的詹啟賢亦於報導發布後的當天晚間宣布辭去國民黨首席副主席，而引爆國民黨主席的參選熱。詹啟賢對外表示，將在農曆年前宣布是否參選黨主席。
(中時電子報)
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