NBA》韋少繼續冷戰 杜蘭特：沒那麼嚴重

勇士隊杜蘭特(右)賞了雷霆隊羅伯生一記大火鍋。(美聯社)

雷霆19日在勇士主場遭到痛宰，不過外界更加關注雷霆韋斯布魯克與勇士杜蘭特在場上的互動。《美國雅虎》報導，杜蘭特在第3節曾與韋斯布魯克交談，但是韋斯布魯克很快就轉身離去。顯然杜蘭特想要打破沉默，不過韋少並不領情，兩人的冷戰看來還得持續下去。

杜蘭特表示這沒有大家想像的那麼嚴重，「外界比我們當事人還認真看待這件事，其實我自己沒有時間去理會這些無關球場表現的事。」杜蘭特賽後承認，本季首度與同隊8年的韋斯布魯克交手時仍有些不習慣，不過19日的第二度對決，他已經完全放開了。「現在只是純粹的競爭，我上場盡全力幫助球隊贏球，如此而已。」在韋斯布魯克堅持冷戰，加上媒體一旁搧風點火的情況下，要看到兩人擁抱上演大和解，大概還得等上好一段日子。

事實上，兩人本季拆夥之後反而表現更好，韋斯布魯克場均大三元還暫居得分王；杜蘭特雖然出手與得分比上季稍低，但54.4%投籃命中率卻是生涯新高，兩分球命中率更達6成之譜，得分效率更勝以往。或許正如他們自己所說，拋開場外的私人恩怨，全心專注在球場，才能打出這麼好的成績吧。

(中時電子報)