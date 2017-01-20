川普最後提名內閣 完成人事布局
美國總統當選人川普20日即將宣誓就職，今天提名喬治亞州前州長帕度出任農業部長，農業部長是他最後一個宣布人選的內閣，人事布局將告完成。
70歲的帕度（Sonny Perdue）曾在川普競選期間，為他的農業顧問委員會效力。他在2003年至2011年連續擔任兩屆州長，卸任後成立公司經營美國產品出口的諮詢服務。提名案必須經過聯邦參議院批准。
提名帕度後，川普內閣布局宣告完成，據了解在川普已提名的廿一位部長級官員中，女性僅四人，非裔一人、亞裔則有兩人，這也是自八○年代前總統雷根以來，閣員裡首度不見任何拉丁裔人士，幾乎由白人主導。
(中時電子報)
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