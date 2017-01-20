利率維持不變 歐股收黑

歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）今天表示，縮減歐洲空前寬鬆貨幣政策的時候還沒到，歐元匯價聞聲下滑，但歐洲主要股市並未受到激勵，全都收黑。

歐洲央行在今年首次政策會議決定，維持利率在創紀錄低水準不變，也不改變購買公債等資產的量化寬鬆措施。德拉吉並表示，歐洲央行去年12月採取的行動，在改善經濟環境方面已經奏效。不過他誓言，倘若好轉情況只是曇花一現，他將採取進一步行動。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌0.5%，收在7208.44點。

法蘭克福股市DAX30指數下跌0.02%，收在11596.89點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.3%，收在4841.14點。1060120

(中央社)