女人 別以為看不到的地方就不會老(達志)

現代女性蠟燭兩頭燒，工作忙、壓力大、睡眠不足，往往直接反映在月經上。養生專家白雁指出，任何的月經症狀其實都是女人獨有的老化指標，一個女人氣血充足、月經正常，自然氣色紅潤、情緒也穩定，自然看起來就年輕亮麗，所以想要慢老的女人，練習漾氣回春養護好氣血，是青春美麗的不二法門。

女人跟男人一樣，在職場上叱吒風雲，有競爭力能賺錢，還要能扮演好女人的角色。但每個月的月經例假卻是女人青春與否的成績單，現代女性的壓力往往超出負荷，造成各種的月經失調，常常臉色發黃、狂冒痘痘，心情也不美麗。

白雁從氣學角度分析，當女人精神體力不足，氣血會先衰弱，各器官都得不到充足的養分的情況下，一些不是生存必須的器官如乳房、子宮、卵巢，就會先被身體忽略，得不到氣的關照，而造成氣虛的問題。而氣虛之後就容易血瘀，因為沒有氣的推動，血的循環就變差，就容易產生血瘀，而血瘀又容易造成血塊或增生，讓每個月的例假都不舒服。

白雁指出，月經其實就是女人老化的前哨站，有氣虛、血虛、腎虛、肝鬱各種類型，必須了解症狀，才能有效改善。有的人自己隨意用食補、藥補來調理體質，補出上火、心煩、失眠、厭食、便秘、週期紊亂等問題。舉例來說，月經提前、量大，主因是氣虛，卻不是多吃黃耆、西洋蔘就能補氣；月經推遲、量少，這是血虛的現象，也不是吃了阿膠、紅棗都能補血的，要真正的改善必須從根本的氣血調理下手。

氣功中說「氣行則血行，氣血行，則百病除」。氣血運行了，身體的元氣自然就會旺盛起來，她自己就有活血化瘀的能力。白雁提到，在道家密傳的功法中，有一套漾氣回春，這套功法專門在自我調節內分泌，延長青春期。

延長青春期不僅是保持年輕，先決條件在於旺盛的氣血及靈活的筋骨。旺盛的氣血代表元氣充沛，靈活的筋骨代表身體的氣血循環良好。漾氣回春就是從改善氣血循環下手，功法中有許多揉動腰腹的動作，配合左右微微轉動，按摩到腹部的各個角度，讓氣血從內部開始運行，進一步活化全身的器官。

(中時電子報)