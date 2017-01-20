澳網》記者失言 小威當場要求道歉

小威廉絲在澳網擊敗沙法洛娃。(美聯社資料照)

小威廉絲19日在澳網以6比3、6比4擊敗沙法洛娃，挺進女單32強，特別是全場15記Ace再度展現她的宰制力。不過賽後訪問時，一位記者的失言差點讓小威大動肝火，她當場要求記者道歉，讓該名記者灰溜溜地回去。

那位記者指出，小威這場比賽似乎「打得不太順，有一些非受迫失誤和雙發失誤。」小威聽了立刻板起臉說：「這是很嚴重的批評，你是認真的嗎？」記者澄清那只是他個人觀察到的情況，不過小威非常不爽，嚴正要求該名記者道歉：「你這樣非常不厚道，你應該向我道歉。你現在要道歉嗎？」看著小威嚴肅的表情，記者趕緊陪不是，才讓小威和緩下來。

小威解釋說：「我認為我這場比賽打得非常好，畢竟她(沙法洛娃)曾經是世界前10名的選手，我們上次交手可是在大滿貫的決賽。」事實上，小威這場比賽有23次非受迫性失誤，比對手的16次還多；小威雖有6次雙發失誤，但她也發出15記Ace；整體而言，這仍然是很好的表現。那位記者也學到了一件事，就是當小威自認打得很好時，最好就別跟她唱反調！

(中時電子報)