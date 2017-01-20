澳網》記者失言 小威當場要求道歉
小威廉絲19日在澳網以6比3、6比4擊敗沙法洛娃，挺進女單32強，特別是全場15記Ace再度展現她的宰制力。不過賽後訪問時，一位記者的失言差點讓小威大動肝火，她當場要求記者道歉，讓該名記者灰溜溜地回去。
那位記者指出，小威這場比賽似乎「打得不太順，有一些非受迫失誤和雙發失誤。」小威聽了立刻板起臉說：「這是很嚴重的批評，你是認真的嗎？」記者澄清那只是他個人觀察到的情況，不過小威非常不爽，嚴正要求該名記者道歉：「你這樣非常不厚道，你應該向我道歉。你現在要道歉嗎？」看著小威嚴肅的表情，記者趕緊陪不是，才讓小威和緩下來。
小威解釋說：「我認為我這場比賽打得非常好，畢竟她(沙法洛娃)曾經是世界前10名的選手，我們上次交手可是在大滿貫的決賽。」事實上，小威這場比賽有23次非受迫性失誤，比對手的16次還多；小威雖有6次雙發失誤，但她也發出15記Ace；整體而言，這仍然是很好的表現。那位記者也學到了一件事，就是當小威自認打得很好時，最好就別跟她唱反調！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。