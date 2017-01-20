椅子坐越久 健康越沒有

久坐一族當心了，小心坐著坐著，癌症坐上身。(達志)

久坐一族當心了，小心坐著坐著，癌症坐上身。

養生專家白雁表示，久臥傷氣，久坐傷肉，現代人長時間坐著不動，同一姿勢固定太久，氣血循環不良會造成全身筋骨痠痛僵硬；骨骼關節因活動不足，會產生彎腰駝背、走路軟腳無力等提前老化現象，一旦循環變差、氣血瘀滯，各種疑難雜症、慢性病甚至腫瘤都可能來亂。

白雁提倡，每坐1小時就應該站起來活動3分鐘，讓氣血循環變好，以降低久坐不動而可能導致的罹癌危險。中醫學認為「流水不腐，戶樞不蠹」，人體無論內在外在，只要循環好，就不會腐爛增生；常用關節有所潤滑，就不會有沾黏退化困擾。久坐直接導致氣血循環差、新陳代謝也變差，一灘死水，容易孳生細菌，助長細胞病變機率。

上班族久坐辦公室，回家又坐著上網、坐著看電視，一週40小時久坐不動，對健康危害甚大，還可能增加罹癌風險。人坐著時，每分鐘燃燒熱量約1大卡，一週40小時，身體維持在極低的新陳代謝率，是該擔心變成癌症細胞突變的溫床。久坐增加大腸癌、肺癌和子宮內膜癌風險，即使每天運動量達標，久坐罹癌風險跟不運動一樣高。

白雁分析，許多人學氣功前都不愛動，覺得運動花時間、耗體力；還有些人在補償心理下，乾脆周末大量運動來維持氣血通暢，殊不知突然爆量的運動，除了容易造成運動傷害，更可能突發心腦血管等疾病。

白雁推行的3分鐘懶人氣功，提倡每坐1小時，起身活動3分鐘，比周末運動安全有效，例如將兩手舉高做顫掌動作，或坐在椅子上以兩肩向後輪動的動作等，都有助於改善氣血循環。很多學員學習氣功後發現，原來運動好簡單，每天3分鐘，就能全身筋骨都放鬆，是上班族養生保健，逆轉久坐危機的好方法。

(中時電子報)