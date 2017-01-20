巴西監獄成戰場 兩黑幫人馬再爆衝突
巴西北大河州最大監獄奧卡蘇斯的囚犯今天上午爆發激戰，兩幫人馬爬上屋頂後，互擲石塊、鐵棒和木條，傳有人受傷。軍警從監獄高牆投擲催淚彈，嘗試遏制混亂。
昨天，220名「北大河公會」（Sindicato do RN）黑幫成員從奧卡蘇斯（Alcacuz）被轉移到其他監獄，目的是防止他們和監獄內的「首府第一司令部」（PCC）黑幫囚犯起衝突。
儘管如此，奧卡蘇斯監獄內仍有不少「北大河公會」成員，以及不屬於任何幫派的囚犯，總數約1200人。
轉移囚犯期間，北大河州8座城市發生一系列攻擊事件，至今天凌晨才休止，攻擊目標包括16輛公車、兩輛小巴、1輛州政府公務車、3輛衛生局公務車、兩處警察局和1棟衛生局大樓，暫無人員受傷的消息傳出。
北大河是今年巴西監獄暴動傳出囚犯被殺的第3個州。跨年時，瑪瑙斯Anisio Jobim監獄56名囚犯死亡。隔天，8名囚犯在亞馬遜州另外兩座監獄被殺。6日，33名囚犯在羅來馬州基督山農村監獄死亡。
上周末，奧卡蘇斯監獄的「首府第一司令部」成員闖入「北大河公會」成員所在牢區，26名囚犯在衝突中死亡。
北大河州長法利亞（Robinson Faria）指奧卡蘇斯監獄屠殺事件，是瑪瑙斯監獄內「首府第一司令部」成員被北部另一幫派殺害而採取的報復。
自17日以來，奧卡蘇斯監獄已變成戰場，「北大河公會」和」首府第一司令部」成員分占左右兩邊牢區，手持鐵棒、木條和石塊當武器。
北大河州公共安全廳持續與兩幫領導人溝通，嘗試奪回監獄的控制權。
巴西聯邦政府亦宣布，三軍將協助各州政府在監獄執行特別行動，包括稽查牢房和沒收違禁品，維持基本安全標準，讓監獄系統盡早恢復正常。1060119
(中央社)
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