口乾舌燥、大便乾硬、兩眼赤紅？你太火了

口乾舌燥、大便乾硬、兩眼赤紅？你火了(達志)

今年冬天飆出將近30度高溫，不少人口乾舌燥、狂冒痘痘，甚至有的人一進補就全身燥熱、嘴巴腫。養生專家白雁指出，暖冬就等於四季裡面少了一季，養生方式需要因應調整，化解身體各種「燥熱」現象，以潤化身體為主。

冬天不像冬天，氣溫沒有轉涼，反而還是高溫，全球氣候異常造成暖冬現象。白雁表示，夏天炎熱，人體內積存許多熱能，進入秋天便可以將夏天的烈火緩和，讓我們的身體在秋冬之際慢慢消火，把炎熱大火轉換成溫暖小火，留到冬天收藏。但如果冬天不夠冷，由秋入冬的溫度不夠低，讓夏天的大火持續延燒，冬天就沒有辦法收藏。

這陣子許多人身體上火，口乾舌燥、大便乾硬、兩眼赤紅、眼結膜發炎、狂冒痘痘等，這些夏天上火才有的毛病，卻頻頻出現在冬天。白雁解釋，這就是體內的火沒有轉小，身體不停地加柴乾燒，臟腑與體內各種養份持續延燒，造成氣血失養，體內陰陽不調的結果。

白雁指出，如果這把火放著不管，燒到了春天就非同小可。正常的冬春交接，冬天收藏的火苗，可以在春天生長、生發。春天本來陽氣萌動、萬物生發的時候，但暖冬的大火已經燒盡了生發的能量，到了春天，只剩下灰燼，沒有東西可以生發。因此，暖冬過後的春天，大多人倦怠勞累、疲乏不堪，沒有朝氣蓬勃、精神奕奕的神態。

白雁建議，在暖冬「潤燥」養生，是第一要務，千萬不要自己隨便服用洩火的藥物，她說從食療、氣療也就是練習氣功是最直接自然的方法。食療上，她建議多吃滋陰潤肺的食物，像是百合、梨、蜂蜜是不錯的選擇。百合可以降肺的火氣，還可以幫助減少因為熱燥所引起的咳嗽；梨子的水分多，正好用來補養身體的「燥」與「乾」。蜂蜜能夠滋潤內臟、有效潤燥，還可滋潤皮膚、改善便祕。

氣療上，白雁建議可以先從練習疏肝的功法開始。她時常在免費推廣的教學會場，教導大家練習顫掌法，這個功法學起來簡單，練習時間短，又不需要特別的場地。運用顫動身體末梢的原理，就能大幅疏肝理氣，恢復身體的活力和元氣。

潤燥除了疏泄肝火，也要能滋養腎陰。漾氣回春功就是專門養腎的功法，從微微彎腰開始，配合肩頸放鬆，腰部左右輕微轉動，靜下心來調養腎氣，再配合脊椎的擺動滋養全身。白雁指出，強健自己身體來適應氣候變化，是最根本、最長遠的方法，練習氣功不限場地、時間，在家就能照顧好自己的健康。

(中時電子報)