你以為消化不良只是小問題？

消化不良不是小問題(達志)

肚子餓又吃不多，吃多了就消化不良。現代人工作壓力大，三餐不正常，導致胃酸分泌異常、胃食道逆流，需要補充營養，卻消化不了。養生專家白雁指出，消化功能要強化，必須先補氣，氣足了自然腸胃的運化功能就會好。

現代人大都有消化不良的問題，可能是胃，可能是腸，導致人吃不多卻胖，或是吃不下也胖，或是吃再多還是骨瘦如柴。她表示，人的消化品質大抵可以分為類，能消不能化，能化不能消。

所謂「消」，是固體食物進入胃裡，到變成流質的過程；而「化」則是流質食物到了腸道，被吸收、合成養分的過程。也就是說，消是把大分子的食物分解成小分子；化則是進一步將有形的食物，轉化成無形的氣血能量。

說到消化，一般人想到的是胃腸，而中醫裡講到消化系統，指的一定是脾胃。古書裡提到，「水穀入胃，脾陽磨化，渣滓下傳，而為糞溺，精華上奉，而變氣血。」在我們飽餐一頓後，胃氣先對食物進行消化，脾氣再將消化後最精微的物質上傳到肝，化生成血液，再輸入心臟；廢棄物則向下傳到大腸，轉化成糞便排出。

所以我們常說「一種米養百種人」，有的人不容易肚子餓，不想吃也吃不香；有的人沒吃多少，就感覺胃脹滿不舒服；還有的人是吃什麼就拉什麼，這些都是「不消」的狀況，消飲食的能力不足，更不用說運化功能會好了。

還有些人屬於「能消不能化」，這種人能吃能喝，人卻消瘦，體力也不好；或是吃的多拉的少，身上容易長肉長脂肪，就是典型無法將有形物質轉化成能量的表現。

當然也有「能化不能消」的狀況，這種人吃不了多少，卻是耐操的勞碌命，看起來精力旺盛也容易亢奮，但其實都是假象，因為他們的能量來源主要不是從食物轉化而來，而是多半先透支自身的精血，要小心操勞過度可能讓自己提前油枯燈滅。

白雁從氣學角度分析，主掌脾胃的氣，就是人們常說的中氣，不只具有「消食」的功能，更重要的是能將養分「運化」為氣血能量。因此要是脾胃受損，最嚴重的影響是運化功能低弱，食物化不成氣血能量，反而成為身體的負擔。

中氣不足的人容易胖，生血能力不足的人則是吃不胖。一個中氣虛的人，氣化能力也虛弱無力，吃了東西，營養吸收不全，排泄不良，許多沒被氣化掉的垃圾，轉化成脂肪堆積，整個人就擁腫虛胖。

氣虛到了一個程度，人就會開始血虛，血不足，脾胃消化吸收能力就差。有些人很能吃，卻怎麼都吃不胖，是因為他的脾胃功能處於「胃強脾弱」的狀態，胃的受納能力強，但是脾的運化能力卻很弱，脾氣越虛，氣血生成越不足，這個人就會變的又瘦又乾。

白雁建議，要改善氣血，最直接的方式就是練習氣功。現代人生活步調緊湊，氣功已經成為許多專家、工程師修護身體的簡單方法，練習氣功可以帶動氣血運行，重新讓身體末梢、臟腑角落的氣血開始運作，氣生血，血載氣，氣血合作無間，就能重新啟動人體的能量運轉。

白雁說，每次的免費體驗課程她都教導周天顫掌，動作簡單，時間短，不限場地。很多人現場練習不到10分鐘，就開始打嗝，全身發熱，這就是氣血開始運行的良好表現。只要每天好好練習，原本停滯的氣血就會開始運行，自然脾胃的氣血漸漸充足，運化功能也會好，就能大幅改善消化的問題。

(中時電子報)