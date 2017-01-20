工作太認真 易胖又易累 都是氣虛惹的禍(達志)

工作認真是好事，可是工作如果太認真，導致整個人易胖又易累，就不見得是好事，很可能已經氣虛，如果再不改善，只怕越來越累。

身兼中學教師和導師，唐如玫剛開始教書時熱情有衝勁，精力充沛陪學生玩一天都沒問題。但兩、三年後，早上起床沒精神，到學校沒笑容，學生都能感受到低氣壓，早自修總是特別安靜。學生不知老師因身體不適苦著臉，很多教師也沒察覺自身健康出狀況，因為小毛病都是長期工作習慣累積而來。像是一整天講課，喉嚨經常紅腫痛；長期高舉手臂寫板書，造成肩膀、上臂、手腕疼痛；免不了吸入粉筆灰，支氣管和肺功能變弱；久站導致靜脈曲張、足底筋膜炎；吃飯匆促緊張，易患胃潰瘍；抓緊課後時間打電腦備課，久坐和用眼過度都是健康殺手。

養生專家白雁指出，長期壓力和疲倦累積的健康問題，並非只發生在教師身上，現代人久坐、久站、長期姿勢不良，有肩頸痠痛、腸胃不好、呼吸道功能弱等毛病的人比比皆是。壓力大、睡不好、情緒暴躁更是許多亞健康族群常有的困擾。所謂「勞則氣耗」，很多人工作勞累過度而耗傷精氣，久了成氣虛，氣虛會導致氣血循環無力，人會疲乏無力，總覺得累。唐如玫就很容易疲倦、胃口變差，吃得少體力更差，經常感冒，陷入惡性循環。

氣虛體質的人，對食物分解吸收及轉化能力不佳，熱量易變成脂肪囤積體內，氣不足的人易發胖，形成氣虛型肥胖。師大附中數學教師李淑芬說自己過去就是懶得動，直到體重飆升、身體不適才知不對勁。氣虛，類似亞健康，都因氣血不足導致五臟功能低下，進而影響全身出現各種不適，特別是亞健康族群肥胖人口越來越多，氣虛導致的肥胖占多數。

師大附中退休的王秀美老師提到，以往運動都不能持久，一忙就會找藉口放棄，但是練功不需要找大場地，也不用特意找伴，反而一練成習慣。林順德和李淑芬夫妻原本體重超標，練功3年期間，兩位老師加起來共減輕31公斤體重，原有的膝痛、腰痠、高血壓、肝包油問題都在醫生幫助和練功輔助後改善很多，精神奕奕讓他們看起來更年輕。

想控制體重，改善氣虛體質，白雁提醒，須從調節補氣著手，利用每天10分鐘練氣養生，讓身體放輕鬆，將耗費的元氣補回來，身體狀態就會轉為健康，自然回到標準體重。

(中時電子報)