MLB》馬林魚3換1 補進先發右投手
馬林魚19日與紅人達成交易，將3名新秀送往紅人，以交換先發右投手史崔利(Dan Straily)。馬林魚送出的Luis Castillo與Austin Brice是已經投過3A的投手新秀，Isaiah White是外野手。由於王牌投手費南德茲去年因船難喪生，馬林魚不得不犧牲新秀來補進即戰力。
史崔利前幾年投得很不順，近3年換了5支球隊，去年幾乎都在小聯盟度過，後來還被太空人釋出。紅人去年收下史崔利擔任先發輪值，居然投出14勝8敗、自責分率3.76的好成績，在此之前他的大聯盟生涯只累積13勝，去年可說是爆炸性的演出。由於紅人正打算重建(去年國聯中區墊底)，因此將史崔利交易給仍有競爭力的馬林魚，史崔利的加盟可以讓馬林魚在先發輪值方面安心一些。
史崔利上季投了191.1局，超過馬林魚所有的先發投手，他的最大弱點是容易挨轟，上季被敲出全聯盟最多的31轟。在比較不容易敲全壘打的馬林魚球場，應該能降低他挨轟的頻率。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。