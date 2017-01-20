MLB》馬林魚3換1 補進先發右投手

紅人隊先發投手史崔利被交易至馬林魚。(美聯社資料照)

馬林魚19日與紅人達成交易，將3名新秀送往紅人，以交換先發右投手史崔利(Dan Straily)。馬林魚送出的Luis Castillo與Austin Brice是已經投過3A的投手新秀，Isaiah White是外野手。由於王牌投手費南德茲去年因船難喪生，馬林魚不得不犧牲新秀來補進即戰力。

史崔利前幾年投得很不順，近3年換了5支球隊，去年幾乎都在小聯盟度過，後來還被太空人釋出。紅人去年收下史崔利擔任先發輪值，居然投出14勝8敗、自責分率3.76的好成績，在此之前他的大聯盟生涯只累積13勝，去年可說是爆炸性的演出。由於紅人正打算重建(去年國聯中區墊底)，因此將史崔利交易給仍有競爭力的馬林魚，史崔利的加盟可以讓馬林魚在先發輪值方面安心一些。

史崔利上季投了191.1局，超過馬林魚所有的先發投手，他的最大弱點是容易挨轟，上季被敲出全聯盟最多的31轟。在比較不容易敲全壘打的馬林魚球場，應該能降低他挨轟的頻率。

(中時電子報)