40歲以後 哪種痛最要命？

40歲以後 神經痛最要命(達志)

什麼痛最令人受不了？養生專家白雁指出，最難忍受的痛，就是神經痛。最麻煩的是找不到病因，還得忍痛過日子。神經痛往往不是病，是人體的神經在發炎，要對抗還不是病的發炎，正確的方法是補養元氣，從根本下手。

外商公司主管洪先生，長年腰痛，有時伴隨著大腿的痠麻，痛起來真是要命，連好好睡一覺都有困難。然而最令他受不了的，是跑遍醫院，檢查的結果只能吃藥、復健，平常不小心又痛起來，也只能狂吃止痛藥。其實，洪先生就是一種「體內神經在發炎」的例子。

這種腰痛參雜的坐骨神經的疼痛，好發在40至50歲的人，一開始只是腰痛，漸漸伴隨著下肢的痠麻，讓人無法彎腰，起身和坐下都有困難，嚴重的連晚上睡覺都動彈不得。

白雁提到，神經發炎的疼痛對中西醫來說，都相當棘手。因為發炎，某種程度上來說是身體的正邪之氣相戰，或是免疫力對抗病變的過程，也是一種人體的健康機制，還有點體力的人，才有能力發炎，麻煩的是這種疼痛對生活影響甚鉅。

很多人工作忙碌，等到休息的時候卻痛得哪裡也去不了，甚至坐也不是，站也不是，整個人只想攤在那裡，什麼事都不想做。長久下來，身體活動力下降、拉不出、吃不進、急躁不安、愛發脾氣。

這樣持續的疼痛，白雁說，其實最根本的原因來自於元氣虛弱。40到50歲本來就是體能大幅度下滑的階段，元氣不足無法代謝身體各種疲勞與廢棄物，加上長期的姿勢不良，多半容易在坐骨神經、腰部區塊發炎，產生疼痛。

白雁建議，除了復健、吃止痛藥以外，練習氣功，提升體內的元氣才是長遠的方法。身體會疼痛，代表的是經絡不通暢，身體沒有良好的循環，要重新找回健康，必須要有氣血來推動。

白雁自主健康管理學裡的功法，借用天地能量，補養體內元氣，元氣充足，氣血自然就會運行。每天10分鐘，配合精心設計的招式，帶領氣血疏通淤堵的地方，改善體內的發炎，循環自然旺盛，更讓身體找回自主健康的能力。

(中時電子報)