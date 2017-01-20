歐巴馬派B-2轟炸機 炸死80名IS分子

歐巴馬更下最後命令，讓B-2轟炸機自周三連夜轟炸極端組織「伊斯蘭國」（IS）根據地，超過80名IS分子死亡。(圖片取自美聯社)

美國近年致力打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS）的勢力，而即將卸任的美國總統歐巴馬更下最後命令，讓B-2轟炸機自周三連夜轟炸利比亞極端組織「伊斯蘭國」（IS）根據地，超過80名IS分子死亡。

本次任務是將卸任的總統歐巴馬最後一次下令，任務在幾天前才批准，從美國起飛的B-2轟炸機，向兩個位於蘇爾特28公里外的IS據點發動攻擊，據了解，美軍早已監察當地的IS分子多時，當他們逃到遙遠的沙漠地區，讓美軍更容易拍下清晰影像，監察行動，準確攻擊據點。

美軍表示由於IS分子對美國的利益構成威脅，當局遂決定空襲IS據點， 美軍暫時未有公開正式的死亡數字，但估計最少有80名IS武裝分子被殺。

(中時電子報)