夜尿多？老化前兆 (達志)

夜尿多？小心身體已經提早老化了。養生專家白雁指出，年輕的本錢來自皮膚緊實度、臟腑機能和血液循環良好，當小便次數不受控制，就是身體機能老化的前兆。人到中年會有漏精（頻尿、夜尿、漏尿）或漏神（睡眠障礙、老年癡呆）問題，都歸因於陽氣固不住，身體養分不知不覺流失，生理機能下降。

陽氣能提升人體緊實度，看看陽氣飽滿的年輕人，皮膚緊實、小腹平坦；反觀中年人最常出現中廣身材，鬆垮肚皮和突出肚子特別明顯。氣虛的人，因陽氣不足導致皮膚鬆弛、內臟下垂，膀胱容易受壓迫變敏感，一受刺激就有尿意，白天晚上都可能頻尿。

白雁從氣學角度分析，白天有尿意，排尿量卻不多，夜裡就寢又頻尿，這不是膀胱功能失常，而是心臟老化。心肺功能不好，難以將血液打回腎臟，水分易囤積下半身；等到晚上躺平，水分回到血液，腎臟製造尿液排至膀胱，就會產生夜尿。所以心臟老化的人，白天頻尿不明顯，但腳下易浮腫，晚上則夜尿多。

女性產後或更年期後，荷爾蒙失調也會造成頻尿。如月子沒坐好或運動量不足，子宮下垂壓迫膀胱變無力，許多婦女年紀大不愛出門走動，都會擔心頻尿問題，甚至一咳嗽就漏尿，令人尷尬又不舒服。人過40，生陽能力不足，若不加以補充陽氣，很快就變衰老，要強化帶脈和心臟兩大機能以鞏固陽氣。

人體橫向的「帶脈」好比腰部的鬆緊帶，主管身體所有縱脈的運行通暢，鬆緊帶夠「緊」，臟腑會被帶脈箍住，各就各位、各司其職；鬆緊帶一「鬆」，臟腑移位下垂，膀胱被壓迫變無力，各種惱人問題就上身。白雁推廣和氣紓壓法多年，其中一招「地環式」特別針對調理帶脈，很多學員練功後腹壓改變，驚喜發現小腹沒了、腰圍減少、肚子也不見了。

腳是人體第二顆心臟，要提升心臟機能、改善水腫，首先強化腳下力量。白雁推廣的氣功大多數功法都在加強腳力，利用一腿彎、一腿直的動作，一實一虛，訓練腳底強健有力。每天10分鐘，幫助身體縮緊帶脈、強化腳筋，陽氣鞏固好，全身循環跟著好。

(中時電子報)