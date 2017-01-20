為什麼身上老是長東西？

很多人身上都長過白色的痘痘或是一顆一顆的小東西(達志)

很多人身上都長過白色的痘痘或是一顆一顆的小東西，有的會痛，有的不會痛，擠又擠不掉，不知道這到底是什麼，又擔心產生病變，不知道該拿它怎麼辦。養生專家白雁指出，這個看似小肉瘤的東西，其實是吃出來的，身體代謝能力不足就會形成，時時保持良好的氣血循環，救能常保皮膚光滑。

白雁表示，這樣的小肉瘤相當常見，從30多歲到60歲的人都有，有的人年紀愈長，就長得愈多。除了分佈在身體表面，其實五臟六腑也都會長，最常見到的就是腸胃裡的小肉瘤，排便摩擦就會出血，不見得只有胖的人長，瘦的人也會，似乎大家都會中獎，造成人心惶惶。

中醫認為，這種小肉瘤是一種肉疙瘩，出現在身體的任何部位，西醫叫脂肪瘤，中醫就叫痰核。每個人只要吃飯、睡覺，或多或少都會有些代謝物，當你氣血循環好，就會從鼻涕、喉嚨的痰，或是糞便、尿液排出；一旦代謝不良，就容易累積、固化，形成藏在皮膚下的痰，也就是肉疙瘩。

白雁分析，痰核會產生，需要兩種條件，一是吃得太豐富太營養，二是身體消化代謝能力不足。吃進去的營養沒辦法被消化，就會變成負擔，加上氣不足，身體沒法代謝，就像緩慢凝滯的沼澤，廢物開始積聚，出現囤積物。也就是所謂的「陰寒凝滯」，漸漸就會長出肉瘤、息肉。

她建議，要調整這種肉瘤體質，第一步是改善人體的水液代謝，練習氣功微微出汗，就是一個溫和有用的方法。她說，這種出汗跟運動、泡溫泉、三溫暖不同，是一種調動氣血循環，從體內引發的代謝。運動是透過四肢的活動帶動臟腑活絡，主要還是肌肉升溫造成的排汗，泡溫泉、三溫暖則是利用外界的高溫，讓身體不得不排汗。

氣功的排汗有其獨特性，肌肉運動的不多，卻因為意念和功法的配合，調動深層的氣血循環，所謂氣行則血行，臟腑的血液開始代謝，啟動了全身代謝、排毒的功能，從體內開始把水分、廢物排出，循環代謝好了，肉疙瘩沒有廢物的養分，自然就會萎縮脫落。

(中時電子報)