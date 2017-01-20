川普準備就職演說 由甘迺迪雷根找靈感
美國總統當選人川普的發言人史派瑟今天表示，川普的就職演說將很有個人特色，提出他對美國的看法，不只是以總統身分推出主張。川普可能由前輩甘迺迪和雷根的演說找靈感。
擁有億萬身價的地產大亨川普明天將宣誓就任美國第45位總統。法新社報導，史派瑟（Sean Spicer）在就職大典前夕透露，川普的就職演說「將非常有個人特色而且展現真心誠意，闡述他對國家的願景。」
史派瑟又說：「他將談及身為美國人的意義何在，以及我們面臨的挑戰。」
他表示：「我想演說內容將較少談及施政主張，而比較像是一份哲學性質的文件，談到他對國家、政府適當角色和公民角色的看法。」
史派瑟表示，川普的就職演說長度約20分鐘，他的演說稿還沒有完全定稿。
去年12月川普自己曾透露，他會由前輩甘迺迪和雷根兩位總統的演說找靈感，但史派瑟說，川普將以自己的用語表達。
甘迺迪1961年發表就職演說時，著重當時處於冷戰的世界局勢，並對美國人發出流傳後世的名言：「不要問國家為你做了什麼，而要問你能為國家做些什麼。」
雷根1981年就任時則宣告：「政府不能解決我們的問題；政府本身就是問題。」1060120
(中央社)
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