流鼻水 喉嚨腫 手腳冷 是上火型感冒？

流鼻水 喉嚨腫 手腳發冷 上火型感冒？(達志)

早晚溫差大，大人小孩都禁不起冷熱的考驗，許多人出現流鼻水、咳嗽，身體燥熱、喉嚨紅腫卻又手腳發冷的症狀。養生專家白雁提醒，生活型態的改變，造成很多人形成上熱下寒的體質，一感冒就變成寒熱交加的上火型感冒，建議養好氣血，增進排寒代謝能力，才是根本的解決方法。

白雁指出，現代人用腦過度，又常晚睡、久坐、不運動，形成上面心火重，下面腎陰不足、陽氣也衰弱，也就是上熱下寒的體質。很多人手腳冰冷，臉上卻狂冒痘，就是典型心腎不交，寒熱不調的表現，時間一久，上下經絡不通，氣血不循環的情況越加惡化，一不注意得了感冒，就是上火型感冒，治療起來麻煩，身體更不舒服。

所謂的上熱下寒，最明顯的就是心煩氣躁，又動不動就感冒。白雁說，現代人工作繁忙，白天忙上班，晚上忙著划手機，心神和體力都過度耗損，肝臟過勞、腎陰不足，氣血虛弱，身體的循環無力，代謝就出了問題，一不小心就會感冒上身，這種感冒伴隨著過勞，身體帶著虛火更是難受。

白雁提到，老人家都知道「頭要涼涼，腳要暖暖」，這是身體健康的象徵。中醫指出，腎主水，心主火，正常的情況下，腎水借肝氣的升發向上升騰以濟心火，上半身就不易上火和心煩氣躁；而心火透過胃氣的下降和肺氣的斂降，能夠下行入腎，下半身就會感到暖和，換句話說，當身體有了良好的寒熱對流，水升火降，氣的運行通暢，身體就健康。

白雁建議，如果又上火又感冒，除了睡覺休養，首要以排寒為主。身體最簡單、自然的排寒就是流清鼻涕，或是泡熱水澡出汗，每次在免費體驗課程教學的周天顫掌也是很好的方法。透過手指末梢的顫動，加上一腿曲、一腿直，調節膀胱經，帶動全身氣血的運行，從上到下進行周而復始的顫動，大部分需要3分鐘的時間，自然就會流出清鼻涕，身體暖和，筋骨也鬆開了。

泡熱水、曬背其實也都可以幫助經絡疏通，促進排寒，但更好的方法是身體做到對的動作，讓體內慢慢升溫，達到熱化的作用，從內在調節起，活化氣血把寒氣變成液體排出。白雁氣功的功法中，經過養生專家白雁的設計和調整，能夠大幅的改善體質，非常適合現代人無負擔的養生，這也是為什麼很多的專家學者，甚至運動員都一起來學習。

(中時電子報)