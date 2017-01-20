強烈冷氣團南下 中南部日夜溫差達10度

中央氣象局表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，台灣北部及東北部氣溫整天偏低，約攝氏11至17度；其他地區低溫約15至16度，高溫約20至26度，日夜溫差可達10度以上。

氣象局說，今天在強烈大陸冷氣團影響下，台灣北部及東北部氣溫整天都偏低，應特別注意防寒保暖；預測中部以北及東北部低溫約11至12度，其他地區低溫約15至16度；而高溫方面，北部及東北部高溫只有16至17度，其他地區高溫約20至26度，中南部日夜溫差大，早出晚歸的朋友要注意添加衣物。

在降雨方面，氣象局指出，由於此波冷空氣帶來的水氣並不多，主要是在迎風面的北部、東半部地區因地形抬升會有一些降雨，其他地區均為多雲到晴的天氣。

此波強烈大陸冷氣團尤其從明天清晨至24日清晨，輻射冷卻效應明顯，夜晚及清晨時段台南以北沿海及空曠地區易出現接近10度左右低溫。

今天馬祖、金門及中南部地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網網站http://goo.gl/hE5Oc。1060120

(中央社)