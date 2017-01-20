全台降溫北東飄雨！周六最冷雨趨緩 北部恐10度以下
今天受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫偏低，尤其明日起輻射冷卻效應明顯，夜晚及清晨台南以北沿海及空曠地區易出現接近10度左右低溫，日夜溫差也較大。降雨方面，今日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。
今日是24節氣中的「大寒」，隨著較強的冷空氣南下，一整天溫度也持續往下降，北部低溫約10-12度，中南部低溫11-14度，淡水今晨僅有13度，且迎風面的東北部沿海雲量增多、偶爾飄雨，不過雨勢都不大，持續時間也不長。
而預期這波冷空氣屬於乾冷，周六過後，降雨將會緩和許多，但是要注意溫度急速的下滑，最低點恐出現在周六清晨，北部沿海空曠地區不排除會出現10度或以下的低溫，另外，這波東北季風伴隨著境外汙染物移入，提醒您外出要記得攜帶口罩。
至於在今天空氣品質部分，20日金門、馬祖及中南部地區空氣品質指標(AQI)為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。