全台降溫北東飄雨！周六最冷雨趨緩 北部恐10度以下

今全台降溫，北東有雨。(取自中央氣象局)

今天受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫偏低，尤其明日起輻射冷卻效應明顯，夜晚及清晨台南以北沿海及空曠地區易出現接近10度左右低溫，日夜溫差也較大。降雨方面，今日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

今日是24節氣中的「大寒」，隨著較強的冷空氣南下，一整天溫度也持續往下降，北部低溫約10-12度，中南部低溫11-14度，淡水今晨僅有13度，且迎風面的東北部沿海雲量增多、偶爾飄雨，不過雨勢都不大，持續時間也不長。

而預期這波冷空氣屬於乾冷，周六過後，降雨將會緩和許多，但是要注意溫度急速的下滑，最低點恐出現在周六清晨，北部沿海空曠地區不排除會出現10度或以下的低溫，另外，這波東北季風伴隨著境外汙染物移入，提醒您外出要記得攜帶口罩。

至於在今天空氣品質部分，20日金門、馬祖及中南部地區空氣品質指標(AQI)為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)