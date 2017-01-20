川普就職典禮 保安費用近32億

川普就職典禮在即，白官許多守衛都在進行排練。(圖片取自ctvnews)

美國總統當選人川普的就職典禮邁入最後1天倒數，但由於抗議示威者眾，官方投入大量人力加強戒備，保安費用就已超過1億美元（約32億台幣）。

這次就職典禮預計估至少80萬至90萬民眾共襄盛舉，但應該無法打破歐巴馬首次就職大典曾有180萬人參加的紀錄，且因為情勢緊張，加上收到死亡威脅，在就職典禮期間，美國國會警察局、聯邦調查局、特勤局、國家公園管理局、國民衛隊和地方執法人員都將參與保安工作。

就職典禮開幕式將在當地時間20日上午11時30分展開，估計有2萬8000名保安人員，5000名國民衛兵將部署在市中心周圍保護遊行路線的安全。

(中時電子報)