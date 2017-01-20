能源總署認市場趨緊俏 油價反彈

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世界油價今天由一周來的低點反彈，倫敦和紐約兩地原油期貨價格在昨天下挫超過2%後，雙雙小漲，主因國際能源總署（IEA）表示原油市場趨於緊俏。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲29美分，或0.6%，收在每桶51.37美元。

倫敦市場北海布倫特原油上漲24美分，或0.5%，收在54.16美元。1060120

(中央社)