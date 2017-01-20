最後一天 歐巴馬為330名囚犯減刑
川普將在20日宣誓就職，總統歐巴馬在任最後一天，19日下令減免330名毒品相關囚犯的刑期，加上這最後一波減免囚犯，歐巴馬總共赦免了1715囚犯，為美國史上赦免最多囚犯的總統。
早在之前，歐巴馬在17日為209名囚犯減刑，還特赦了64名囚犯。其中包括將美國機密檔案交給維基解密(WikiLeaks)而入獄的美國變性士兵曼寧(Chelsea Manning)。原本被判處35年有期徒刑，曼寧如今減刑為7年，5月17日即可出獄。
這也是歐巴馬最後一次行使總統權力，20日他就將把政權交給繼任者川普。
(中時電子報)
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