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最後一天 歐巴馬為330名囚犯減刑

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歐巴馬在任最後一天，19日下令減免330名毒品相關囚犯的刑期。(圖片取自美聯社)

川普將在20日宣誓就職，總統歐巴馬在任最後一天，19日下令減免330名毒品相關囚犯的刑期，加上這最後一波減免囚犯，歐巴馬總共赦免了1715囚犯，為美國史上赦免最多囚犯的總統。

早在之前，歐巴馬在17日為209名囚犯減刑，還特赦了64名囚犯。其中包括將美國機密檔案交給維基解密(WikiLeaks)而入獄的美國變性士兵曼寧(Chelsea Manning)。原本被判處35年有期徒刑，曼寧如今減刑為7年，5月17日即可出獄。

這也是歐巴馬最後一次行使總統權力，20日他就將把政權交給繼任者川普。

(中時電子報)

文章來源：Obama grants final 330 commutations to nonviolent drug offenders

關鍵字：歐巴馬美國總統減刑303
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