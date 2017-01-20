NBA》國王隊蓋伊受傷 本季報銷

國王隊前鋒蓋伊(中)比賽中左腳受傷，本季無法再出賽。(美聯社)

國王隊主力小前鋒蓋伊(Rudy Gay)19日對戰溜馬隊時，因左腳肌腱受傷，第3節時被攙扶下場。經過賽後的核磁共振檢查，蓋伊確定是阿基里斯腱撕裂，必須動手術，宣告本季報銷，也重挫國王隊的戰力。

蓋伊本季場均18.7分、6.3籃板，他是陣中僅次於中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)的得分主力；國王隊只有3人的平均得分達到兩位數，球隊勝率也跌破4成，失去蓋伊不啻是雪上加霜。對於蓋伊本人更是不幸的消息，他原本在球季結束後有機會跳脫合約，投入自由市場；現在受傷之後，他可能必須行使下季的1426萬美金的球員選項，以留在國王隊。

阿基里斯腱撕裂是相當嚴重的傷害，可能會縮短甚至終結球員的職業生涯，前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)也在2013年傷了阿基里斯腱，差點讓他提早告別球場。目前蓋伊留下的先發空缺，可能暫時會由老將巴恩斯(Matt Barnes)頂替。

(中時電子報)