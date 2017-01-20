摸彩看秀享美食 飯店圍爐年味足
年關近了，歡光飯店為搶攻除夕圍爐商機，除推出各式外賣年菜，館內所有餐廳並都設計推出「五星年夜飯」以廣招徠，而為將餅做大，台北喜來登飯店、威斯汀六福皇宮大飯店，以及六福萬怡酒店等都加開宴會廳推出不同主題的圍爐宴，並設計不同表演節目增加年味。
台北圓山飯店、台北福容飯店，以及台北凱撒大飯店則在除夕與過年期間，也都有安排不同的節目或主題布置，讓年節氣氛更濃。
台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店。!萬豪酒店、西門町amba意舍酒店，以及台北美麗信花園酒店與新竹美麗信酒店，則分別加碼推出不同的好康贈禮或辦抽獎活動，吸引客人上門圍爐。上述飯店的圍爐宴都還有些座位，無睱在家準備年菜的家庭可以考慮到觀光飯店圍爐，
台北喜來登飯店宴會廳將於1月27日除夕夜當晚變身夢幻遊樂園，並以「金雞喜遊樂」為題迎新送舊。現場除有遊樂園場景外，並設有拍照區讓全家拍團圓照。表演舞台區則以炫目的激光水鼓秀熱鬧開場，並抒情搖滾樂團演唱與魔術表演。每桌26,800元+10%起(10位)，用餐賓客將獲贈賀歲禮兩份，並可參加抽醬，獎項包括客房住宿券、餐飲禮券等。以「金雞喜遊樂」為主題設計的活動內容有：爆米花兌換處、旋轉木馬遊戲、小丑折氣球現場表演，現場同時設有互動遊戲攤位。
寒舍艾麗酒店的【紫金歲夜】除夕圍爐饗宴，中式桌席25,888+10%，當晚飯店特別安排撼天擂鼓、祥獅獻瑞、喜迎財神等節目熱鬧迎新春，場外還有手作棉花糖、揮毫寫春聯等各式趣味互動遊戲，同時客人也可以參加抽獎。台北福容大飯店的除夕圍爐宴，邀請國寶級大師李棠華的新象創作劇團，帶來高難度的雜技表演，讓團圓飯不再只能看著無聊的電視節目，更多了具有聲光效果的現場秀。
圓山大飯店於除夕當天傍晚5時30分起，分別在1樓大廳、各餐廳以及12樓大會廳等區域安排「祥獅獻瑞」及鼓陣的表演，與來賓一起辭舊歲、迎新年。大年初一（1月28日）上午10時起，在一樓大廳則安排舞獅及迎財神、跳加官的表演，與賓客同樂喜迎新年。
台北威斯汀六福皇宮除夕宴會廳特別推出兩套團圓方案，圓桌盛宴每桌10人售價21,800元，另外因應小家庭需求，另有5人桌售價10,900元。自助百匯每位2,180元，兒童(5~12歲)每位1,853元。現場規劃有還有魔術秀、Live Band、財神爺跳加官與抽大獎等活動。六福萬怡酒店的「繽紛年夜宴」，每桌10人售價21,800元，也有財神爺跳加官節目，並設置有甜蜜棉花糖製作、氣球藝術表演等攤位，以及抽住宿券與吃到飽餐券等好康活動。
台北凱撒大飯店在除夕春節期間，將古早味童玩攤位搬到飯店餐飲樓層佈置成「童玩巷」，設有草編、捏麵人的傳統技藝區與復刻彈珠台、創意大三元遊戲，還有讓人懷念的兒時記憶小點：棉花糖、糖葫蘆、車輪餅等攤位，讓大家有吃有喝又有玩。
在好康優惠部份，台北寒舍艾美酒店凡於春節期間於寒舍食譜用餐消費滿額6,000元，或是下榻飯店的賓客，即可獲得XIE XIE TEA品牌小禮乙份。西門町amba/吃吧將於農曆初一至產初五，連續5天供應自助沙拉吧，凡單點主餐加價新台幣380元即可享沙拉吧，再享用餐9折優惠。
台北萬豪酒店過年館內Garden Kitchen在除夕夜推出自助式晚餐，並有好康「紅包抽獎活動」，只要用餐就有機會抽紅包，內容包括春節手工餅乾、台北萬豪經典環保提袋、或是500元餐券等多達142個獎品。萬豪的Mark's Teppanyaki鐵板燒餐廳，過年期間(1/27~1/31)加碼提供主餐三選一，而且每個套餐的總道數從8道增加為10道，保證每位賓客都能吃到「鹽蒸鱈場蟹」與「鮮活明蝦」。
台北美麗信花園酒店雨林餐廳推出「金雞賀歲吉慶年」 除夕團圓佳宴，每位1,688+10%，每位用餐者加贈「蔥油鮮鮑」1份，現場提供造型棉花糖、歡送紅包活動。新竹美麗信酒店樂融餐廳推出「喜迎金雞納福歲」樂融新春團圓宴，每位1,280起，提供紅酒無限暢飲，另有財神爺歡送紅包、現場魔術表演，陪客人歡樂迎新年。
(工商)
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