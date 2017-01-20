摸彩看秀享美食 飯店圍爐年味足

台北喜來登飯店今年除夕以「金雞喜遊樂」為主題，在宴會廳舉辦圍爐盛宴。(圖／台北喜來登大飯店)

除夕夜圍爐可到台北六福萬怡酒店全新落成的超新星宴會廳享用團圓年夜飯。（圖／六福旅遊集團提供）

台北圓山飯店過年期間有「迎財神、跳加官」，祝福賓客們新的一年好運旺來。(圖／圓山飯店)

到寒舍艾美酒店「寒舍食譜」餐廳圍爐，消費滿6000元即送XIE XIE TE-紅烏龍茶禮盒。(圖／寒舍艾美酒店

除夕到台北萬豪酒店Garden Kitchen餐廳圍爐，中西合璧吃到飽並有紅包抽獎。(圖／台北萬豪酒店)

新竹美麗信酒店「樂融」餐廳推出「喜迎金雞納福歲」樂融新春團圓宴，每位1

280元，提供現切美國肋眼、碳烤豬肋排、德國豬腳等精緻主菜 。(圖／新竹美麗信酒店)

年關近了，歡光飯店為搶攻除夕圍爐商機，除推出各式外賣年菜，館內所有餐廳並都設計推出「五星年夜飯」以廣招徠，而為將餅做大，台北喜來登飯店、威斯汀六福皇宮大飯店，以及六福萬怡酒店等都加開宴會廳推出不同主題的圍爐宴，並設計不同表演節目增加年味。

台北圓山飯店、台北福容飯店，以及台北凱撒大飯店則在除夕與過年期間，也都有安排不同的節目或主題布置，讓年節氣氛更濃。

台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店。!萬豪酒店、西門町amba意舍酒店，以及台北美麗信花園酒店與新竹美麗信酒店，則分別加碼推出不同的好康贈禮或辦抽獎活動，吸引客人上門圍爐。上述飯店的圍爐宴都還有些座位，無睱在家準備年菜的家庭可以考慮到觀光飯店圍爐，

台北喜來登飯店宴會廳將於1月27日除夕夜當晚變身夢幻遊樂園，並以「金雞喜遊樂」為題迎新送舊。現場除有遊樂園場景外，並設有拍照區讓全家拍團圓照。表演舞台區則以炫目的激光水鼓秀熱鬧開場，並抒情搖滾樂團演唱與魔術表演。每桌26,800元+10%起(10位)，用餐賓客將獲贈賀歲禮兩份，並可參加抽醬，獎項包括客房住宿券、餐飲禮券等。以「金雞喜遊樂」為主題設計的活動內容有：爆米花兌換處、旋轉木馬遊戲、小丑折氣球現場表演，現場同時設有互動遊戲攤位。

寒舍艾麗酒店的【紫金歲夜】除夕圍爐饗宴，中式桌席25,888+10%，當晚飯店特別安排撼天擂鼓、祥獅獻瑞、喜迎財神等節目熱鬧迎新春，場外還有手作棉花糖、揮毫寫春聯等各式趣味互動遊戲，同時客人也可以參加抽獎。台北福容大飯店的除夕圍爐宴，邀請國寶級大師李棠華的新象創作劇團，帶來高難度的雜技表演，讓團圓飯不再只能看著無聊的電視節目，更多了具有聲光效果的現場秀。

圓山大飯店於除夕當天傍晚5時30分起，分別在1樓大廳、各餐廳以及12樓大會廳等區域安排「祥獅獻瑞」及鼓陣的表演，與來賓一起辭舊歲、迎新年。大年初一（1月28日）上午10時起，在一樓大廳則安排舞獅及迎財神、跳加官的表演，與賓客同樂喜迎新年。

台北威斯汀六福皇宮除夕宴會廳特別推出兩套團圓方案，圓桌盛宴每桌10人售價21,800元，另外因應小家庭需求，另有5人桌售價10,900元。自助百匯每位2,180元，兒童(5~12歲)每位1,853元。現場規劃有還有魔術秀、Live Band、財神爺跳加官與抽大獎等活動。六福萬怡酒店的「繽紛年夜宴」，每桌10人售價21,800元，也有財神爺跳加官節目，並設置有甜蜜棉花糖製作、氣球藝術表演等攤位，以及抽住宿券與吃到飽餐券等好康活動。

台北凱撒大飯店在除夕春節期間，將古早味童玩攤位搬到飯店餐飲樓層佈置成「童玩巷」，設有草編、捏麵人的傳統技藝區與復刻彈珠台、創意大三元遊戲，還有讓人懷念的兒時記憶小點：棉花糖、糖葫蘆、車輪餅等攤位，讓大家有吃有喝又有玩。

在好康優惠部份，台北寒舍艾美酒店凡於春節期間於寒舍食譜用餐消費滿額6,000元，或是下榻飯店的賓客，即可獲得XIE XIE TEA品牌小禮乙份。西門町amba/吃吧將於農曆初一至產初五，連續5天供應自助沙拉吧，凡單點主餐加價新台幣380元即可享沙拉吧，再享用餐9折優惠。

台北萬豪酒店過年館內Garden Kitchen在除夕夜推出自助式晚餐，並有好康「紅包抽獎活動」，只要用餐就有機會抽紅包，內容包括春節手工餅乾、台北萬豪經典環保提袋、或是500元餐券等多達142個獎品。萬豪的Mark's Teppanyaki鐵板燒餐廳，過年期間(1/27~1/31)加碼提供主餐三選一，而且每個套餐的總道數從8道增加為10道，保證每位賓客都能吃到「鹽蒸鱈場蟹」與「鮮活明蝦」。

台北美麗信花園酒店雨林餐廳推出「金雞賀歲吉慶年」 除夕團圓佳宴，每位1,688+10%，每位用餐者加贈「蔥油鮮鮑」1份，現場提供造型棉花糖、歡送紅包活動。新竹美麗信酒店樂融餐廳推出「喜迎金雞納福歲」樂融新春團圓宴，每位1,280起，提供紅酒無限暢飲，另有財神爺歡送紅包、現場魔術表演，陪客人歡樂迎新年。

(工商)