學測首日考國數社 近13萬名考生上場
大學學測今天登場，共12.8萬名考生應試，首日考國文、數學、社會，大考中心提醒，手機應放臨時置物區並關機，若考試中發出聲響，將扣該科1級分。
106學年大學學科能力測驗於20、21日登場，今年有12萬8759名考生報考，安排於全國33個考區、87個分區、3157個試場應試，今天考國文（09:20~11:20）、數學（13:00~14:40）、社會（15:20~17:00），除了國文科考試時間為120分鐘，數學和社會科皆為100分鐘。
大學入學考試中心提醒，考生應考時，應記得攜帶准考證和考試文具，若真的忘記帶准考證，可在考試開始前，帶身分證（或駕照、健保卡）向考（分）區試務辦公室申請補發，考試結束鈴響畢前准考證仍未送達或未依規定申請補發，將扣該科成績1級分。
根據試場規則，各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時即可入場，考試開始20分鐘後不得入場，經制止仍強行入場者，取消其考試資格；入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或書寫、畫記、作答，違者扣該科2級分。
大考中心表示，考試開始鈴響時，即可開始作答，考試結束鈴響畢，應立即停止作答，考生不得在答案卷、答案卡、試題本以外處抄錄答案，違者扣減其該科成績1級分；如將抄錄之答案強行攜出試場者，扣減其該科全部成績。
往年學測違規都以手機手錶類為大宗，大考中心提醒，除了准考證及考試必用文具外，手機等其他物品最好不要帶入試場，如果帶入試場，應放置於臨時置物區，但最好先將手機、手錶關機或關閉聲音，若手機、手錶等物品在考試中發生聲響，將視同違規，扣該科成績1級分。1060120
(中央社)
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