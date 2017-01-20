學測首日抗寒 可備圍巾口罩暖暖包應試

學測今天舉行第一天考試，受冷氣團影響，各地氣溫下降，大考中心表示，考生可帶手套、圍巾、傳統暖暖包、口罩等禦寒物品應考，但需配合監考人員檢查。

106學年大學學科能力測驗於20、21日登場，今年共有12萬8759名考生報考，安排於全國33個考區、87個分區、3157個試場應試，今天考國文（09:20~11:20）、數學（13:00~14:40）、社會（15:20~17:00），除了國文科考試時間為120分鐘，數學和社會科皆為100分鐘。

根據中央氣象局預測，20日至21日受強烈大陸冷氣團影響，多數地區可能出現低溫，加上水氣增加較濕冷，感受上可能接近寒流。

大學入學考試中心表示，考生可攜帶手套、口罩、傳統暖暖包、圍巾（進入教室後不影響辨識面貌為原則）等禦寒物品應考，但需配合監考人員檢查，為預防通訊疑慮，插電式的新型暖暖包則不得攜帶入試場。

由於今天是週五上班日，為了避免塞車，大考中心提醒，考生最好提早出門，也可多使用捷運等大眾交通工具，避免因車況而影響考試時間。

大考中心表示，若有感冒或身體不適的考生在考試中需要飲水或服藥，應事先向試務人員報備，飲水或服藥前要先舉手，向監試人員取得同意，在監試人員協助下飲用或服用，違者可能扣減該科成績1級分。1060120

(中央社)