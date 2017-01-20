西非各國出兵甘比亞 盼助新總統掌政權

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西非數國部隊今天開入小國甘比亞，希望逼退選舉落敗後拒絕下台的領導人賈梅，幫助新總統巴羅取得政權，但目前暫時停止軍事行動，以利進行最後斡旋勸退賈梅。

法新社報導，塞內加爾和另外四個非洲國家的部隊已進入甘比亞，而甘比亞的軍事首長也加入老百姓的行列，在街頭慶祝大選過後七週政局終於明朗。

現任總統賈梅（Yahya Jammeh）在去年12月的大選落敗後，不顧國際壓力拒絕下台，巴羅（Adama Barrow）今天不得不在鄰國塞內加爾首都達卡的甘比亞大使館宣誓就職。

51歲的巴羅身著白衣宣誓就職，終結賈梅22年的統治，隨後揮手向數以千計興高采烈的甘比亞民眾致意。

在巴羅就職後不久，聯合國安全理事會一致通過決議案，支持西非經濟共同體強制賈梅交出權力，但並未正式授權採取軍事行動。

塞內加爾軍方官員告訴法新社，各國部隊已進入甘比亞，除了塞內加爾，奈及利亞、迦納、多哥和馬利四國的部隊也參與。

路透社報導，西非地區官員表示，各國部隊進入甘比亞後不久即暫停軍事行動，給斡旋努力最後一次機會，但若賈梅仍拒絕交出權力，則正午將恢復軍事行動。

這位官員說，賈梅不可能獲准留在甘比亞，但若斡旋努力成功，他可以選擇擇流亡國家。1060120

(中央社)