1月20日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●公勞保年資可併 年金分別領

副總統陳建仁昨天公布年金改革草案，除警消中小學教師等行業外，未來年金請領年齡將逐年延後至65歲，並規畫「年資可攜」制度，採「合併計算年資，分別計算年金」方式，以利公教勞轉業，政府未來5年每年也將撥補200億元，讓勞保基金破產年限延後到125年。

●中小教師月減2萬 砍到見骨會拚命

針對副總統陳建仁昨端出的年金改革方案，包括18%優惠存款最晚6年歸零、調降公教所得替代率及延後年金請領年齡等，全國教育產業總工會表示，照這樣改革，中小學教師月退休金將差到2萬元左右，「已經見骨，大家會出來拚命」；高教工會則認為，「國是會議前3天才公布方案，太晚！」顯見政府沒有要促進溝通、達成共識，只想讓開會變「形式」而已。

●勞保上限不變 公教「地板」2.5萬、3.2萬擇一

副總統陳建仁昨開記者會公布年金改革方案，其中，對勞保年金「天花板」是否由現行45800元調高到48500元，表示依草案政府要負「最後支付責任」，這是很大突破；但對天花板上限提高，因各界暫無共識，未列入草案。至於公教人員月退「地板」部分，為照顧低收，現暫定2萬5或3萬2，18%修改不會影響這些族群。

重點要聞

●勞保費率 9.5%→18%

年金改革方案出爐！年金改革國是會議後天登場，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨在總統府舉行記者會，公布「2017年國家年金改革方案」草案，包括公教人員18%優惠存款6年後歸零、所得替代率降到6成、勞保費率由9.5%逐年調至18%、延到65歲退休、年資可併計的「跨職域轉任」等9項改革。「多繳、少領、延後退」，引發公教勞不滿，「監督年金改革行動聯盟」昨宣布後天將號召25萬人包圍總統府抗議。

●勞保薪資採計180月

勞工年金改革最新方案出爐，副總統陳建仁昨表示，勞工保險費率上限確定提高，由現行平均9.5%調至18%，平均投保薪資採計期間，也從60個月，提高到180個月。他也宣示，政府從明年起，每年撥補200億元挹注勞保基金，讓基金可持續到2036年，但外界關心的勞保投保薪資上限，暫不列入年金改革草案。

●公僕月退少領3萬

年金改革國是會議後天登場，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨說，未來公教人員請領年金年齡設定為65歲，所得替代率為本俸兩倍的6成，6年後取消18%，改革後一般公務員月退比現在約少1萬元，高階公務員約少3萬多元，公務員痛批，政府改革年金卻把公教當代罪羔羊，真的欺負人！

重點要聞

●陳建仁揭年改10重點 18趴走入歷史

年金改革國是會議前夕，陳建仁副總統昨天主持年金國是會議會前記者會，公布二○一七年金改革方案（草案）十項重點，他強調，年金改革是「愛與和平」的工作，希望讓基金永續，世世代代領得到，長長久久領到老。

●設上限惹議…退休公教 自估恐領半薪

副總統陳建仁昨公布年金改革方案草案，其中退休公教所得替代率先降至「本俸兩倍」的七十五％，再逐年降到本俸兩倍的六十％，約是「實質薪資」的七成。對此全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，依公布的方案，未來公教退休人員所得替代率大概只會剩下原來薪資的五成；他也表示，總統府遲到現在才把方案拿出來，程序正義完全不及格。

●勞保費率明年起年漲0.5％ 逐年調高至18趴

年金改革國是會議周日登場，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨天公布完整改革草案，有關勞保年金保費，明年起每年將調升零點五個百分點，將逐年調高勞保費率到十八％；並將延長投保薪資採計期間，逐年延長一年，最高到一百八十個月、十五年。

重點要聞

●年金改革 公教月退領7成在職所得

總統府年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨率相關部會首長於總統府召開記者會，說明年金改革草案內容，公教人員的所得替代率將從現逾八十五％，逐年調降至本俸兩倍的六十％，約為在職所得之七十．八％，十八％優存利息則預計在六年後歸零；已退休公教人員在十五年過渡期後的所得，約減為現領的七成。

●川普時代來臨 世界秩序恐變動

儘管選前至今爭議百出，美國總統當選人川普將於今日依法宣誓就職，正式入主白宮。但因他早就放話揚棄美國長期外交路線，加上當選以來難以捉摸的處事風格持續，川普時代可能造就變動不穩定的世界秩序，已成全球領袖齊心擔憂的焦點議題。

●18趴終結 省下經費撥補退撫基金

對於多年來引起質疑的軍公教十八％優惠存款利率，身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，昨公布政府的改革版本時表示，要讓十八％優存利率的制度走入歷史，「最晚分六年歸零，第一年降到九％，第三年降至六％，第五年降到三％，第七年降至零」；至於領一次退休金者，政府則規劃甲、乙兩案，也是逐年調降十八％。

(中時電子報)