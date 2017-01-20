政治實境秀成真 川普將就任美國總統

地產大亨、政治素人川普即將出任第45位美國總統，全球都在等待川普如何出招。讓人跌破眼鏡的政治實境秀就要成真，並在國際舞台上演。

川普（Donald Trump）將在美東時間20日上午宣誓就職，擔任第45位美國總統，管理地表最強大的國家，並成為美國130多萬陸海空精銳部隊的最高統帥，也是美國是否動用核武的最後決定者。

2015年6月，川普以政治素人身分宣布參選美國總統，爭取共和黨提名。2016年5月由17位參選者中脫穎而出，同年7月正式成為共和黨候選人。歷經3個月大選，在全球驚呼聲中，川普於同年11月8日擊敗聲望高攀的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

2017年1月20日，川普將在美國社會分裂、全球不安疑慮聲中，宣誓就任美國總統，由紐約川普大廈入主華府白宮，成為橢圓形辦公室的新主人。擁有簽署法案、發布行政與人事命令，決定並執行重大軍事外交任務的至高權力。

美國總統歐巴馬一家遷出白宮後，將續留華盛頓一年。但歐巴馬政府時期內政外交的成就，包括健保法案、伊朗協議、跨太平洋夥伴協定（TPP）與巴黎氣候協定等，預料將被川普撤銷或不予執行。

川普與即將成為卸任總統的歐巴馬代表截然不同的美國政治光譜，歐巴馬政績有待歷史評斷，但全球化浪潮下受創的美國中產與勞工階層，特別是白人族裔，將川普推上政治潮浪，川普誓言並以行動將工作機會帶回美國。

在「讓美國再度偉大」的口號下，川普顛覆美國半世紀長的政治經濟信條，提出截然不同的外交經貿政策。對俄羅斯、歐洲、中東、東亞、中國與台海兩岸的整體策略，形同剎車倒轉，川普堅持的「不確定性」，將試煉國際社會秩序。

商人出身的川普對美國經貿再度強大的看法，與共和、民主兩黨一致的全球化開放市場大相逕庭。

他反對區域經貿整合，強制製造業留在美國境內，誓言以強硬手段解決不公平貿易，特別是美中貿易逆差。川普甚至不惜放棄強勢美元地位，拉抬美國產業，全球經貿秩序也將為此反轉。

對內，川普挑戰華府政治成俗與自由派主導的媒體圖像。

川普要「抽乾華府沼澤」，重要內閣官員均為商界和軍方領袖出任，與建置派保持距離。他不惜與媒體正面衝突，寧用推特（Twitter）發文，不開記者會，試圖打破紐約時報（NYT）、華盛頓郵報（WP）與有線電視新聞網（CNN）等菁英媒體建構的勢力。

分裂的美國裡，許多人仍難以接受長達1年半的川普政治實境秀就要成真，但也有許多人迫不急待要見到美國國家方向調轉。川普的美國政治實境秀，很快就要搬到世界舞台。1060120

(中央社)