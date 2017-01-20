男星搶買單菸頭燙妻 笑稱「挺有意思」引撻伐

陳思誠爆曾拿菸頭燙佟麗婭，引發網友撻伐 。(圖/佟麗婭微博)

大陸男星陳思誠和女星佟麗婭拍攝新戲結緣，不過卻傳出和兩女子在總統套房過夜，疑似出軌被逮，未料一波未平一波又起，有網友挖出陳思誠之前上節目的片段，受訪過程竟自曝用菸頭燙傷老婆，引發外界嘩然。

在2013年節目《最佳現場》的片段中，陳思誠被問到與佟麗婭做過最「二」的事，他表示當時兩人與好友相約去唱歌，離開時由於搶著買單，加上當時兩人都喝了點酒，因此竟用別人的菸頭燙在她胳膊上，直到現在菸疤都還留著，不過對此他不僅沒有反省之意，對於這「愛的印記」更笑說「挺有意思的」，這段影片被翻出後再度引發網友撻伐，更讓夫妻倆名字登上微博熱搜榜。

(中時電子報)