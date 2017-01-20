法左派總統初選辯論 談歐洲團結對川普

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美國總統當選人川普即將就任，他對歐洲的尖銳態度，成了法國左派總統初選辯論的熱門議題。主要的左派參選人一致認為，面對川普，法國本身和整個歐洲聯盟，都必須團結起來。

法國左派政黨今天舉辦總統初選第3回辯論，這是22日的初選第一輪投票前最後一次辯論，共7人參加。

目前民調顯示，支持率領先的3人為前經濟部長蒙特布赫（Arnaud Montebourg）、前教育部長阿蒙（Benoit Hamon）和前總理瓦爾斯（Manuel Valls）。

即將就任美國總統的川普（Donald Trump）近日批評北大西洋公約組織（NATO）「過時」，並稱還會有其他國家脫離歐盟。

瓦爾斯說，川普對歐洲的態度是一種「政治宣戰」，「川普的言論讓歐洲不得不團結起來，歐洲應該保護這個陷入危險的世界」。

蒙特布赫表示，面對川普，法國要有團結能力，法國促成了巴黎氣候協議的簽署，可用來當作回擊的槓桿。

阿蒙認為，川普不願透過北約組織確保與歐洲抗衡俄羅斯的軍事合作，這會帶來實質威脅，歐洲應加強共同防禦計畫，法國國防在其中扮演尤其重要的角色。

國民議會副議長戴扈傑（Francois De Rugy）說，川普就任美國總統是個「非常嚴重」的問題，「當我看到他提出的政策，我一點都笑不出來；不管誰當選總統，法國都必須有所準備」。

在22日的投票中，票數領先的前兩名將捉對廝殺，進入29日的第2輪投票，最終勝出者即代表左派參加4、5月的總統選舉。

但各項媒體民調均顯示，無論誰代表左派參選，都會在大選第一輪投票就被淘汰。第2輪投票可能是右派的前總理費雍（Francois Fillon）和極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）對決，號稱中間路線的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）也很有可能竄起。1060120

(中央社)