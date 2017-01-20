搶寒假春節大餅 尚順育樂天地票價5折起

看準寒假開始、春節將屆的旅遊人潮，苗栗縣頭份尚順育樂天地今 (20)日至2月28日推出限時優惠方案，不含飛行劇院原價899元，只要450元約5折。

尚順育樂天地號稱全台唯一的5D、VR體感主題樂園，除遊券下殺5折起，同時也推出360°遨翔熱氣球、勇闖侏儸紀、鋼鐵機甲戰隊3項設施體驗券，原價600元下殺200元；還有全民進擊育樂券699元，約是原價1,199元的58折，一票暢遊館內17項遊樂設施。

尚順育樂天地表示，春節期間僅1月27日除夕當天休館，自1月28至2月1日初一至初五也有「年年有魚尚好禮」，只要憑當天全民進擊育樂券可兌換蠟筆及彩繪圖紙、親子體驗巨型互動式「喬依的水族箱」。

(工商)