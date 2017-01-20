索羅斯：川普將失敗且市場將步履蹣跚

身價億萬的投資大亨索羅斯（George Soros）今天指出，在美國準總統川普（Donald Trump）政策不確定下，全球市場將步履蹣跚。

路透社報導，索羅斯在瑞士達佛斯（Davos）舉行世界經濟論壇（World Economic Forum）期間，在他的年度媒體晚餐中告訴彭博，「現在不定性正值高峰」，「我不認為市場的表現會很好」。

川普去年11月8日勝選後，美國股市走勢強勁。川普將於明天就任總統。

他說，「市場預期川普將撤除法規和減少稅收，這一直都是夢想」，「夢想已經成真」。

不過川普要求徵收邊界稅並撤銷「跨太平洋夥伴協定」（TPP）等政策，已對美國經濟成長帶來不明朗的影響。

他說，「不太可能準確地預測川普將如何施政。」

整體而言，索羅斯針對這位美國總統當選人表示，「我個人認為他將會失敗。並非因為像我這樣的人想要他失敗，而是因為他的想法本質上自相矛盾，且這種矛盾實際上已被他的顧問…和其內閣具體化了。」

索羅斯創立索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management LLC）並擔任這家紐約企業的董事長，他曾是大選期間支持民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）募資團體－超級政治行動委員會（super-PAC）的一大金主，也曾對支持民主黨團體捐助資金。（譯者：中央社徐睿承）1060120

(中央社)