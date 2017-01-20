巡視果菜市場 陳菊向攤商拜早年

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春節將至，高雄市長陳菊關心蔬果供貨及市況，今天一早巡視高雄果菜市場，並向果菜批發商及攤商發放紅包拜早年。

陳菊由市府農業局官員及多名市議員陪同到果菜市場，冷氣團南下高雄清晨氣溫陡降，陳菊圍著紅色圍巾風塵僕僕一一向果菜市場攤商及批發商拜早年，並發放市府紅包。

雞年金雞報喜，高雄市蔬菜同業公會理事長楊秀蘭也以金色公雞相贈，祝賀陳菊雞年行大運。

高市農業局說，高市葉菜類蔬菜價格平穩，供貨量充足，但蘿蔔等產季一年收成的蔬菜量少價昂。包括番茄、棗子、香蕉等水果受去年接連風災影響，也是量少價昂。1060120

(中央社)