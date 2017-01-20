伊拉克戰場發現無人機炸彈 疑IS所有

戰地記者厄特巴克秀出他拍到的無人機炸彈照。(圖/Twitter帳號:Mitch Utterback)

經改造的無人機都設有一個塑料罐，疑似為投放炸彈的裝置。(圖/Twitter帳號:Mitch Utterback)

伊拉克的戰況正處在膠著階段，伊斯蘭國（IS）疑似又現小動作。最近，就有戰地記者在摩蘇爾市，發現經過改造的無人機炸彈。

據英媒BBC報導，具有戰場經驗的戰地記者厄特巴克（Mitch Utterback）近日在伊拉克北部的摩蘇爾拍攝照片，發現到一種特殊民用無人機。這種無人機裝有一個塑膠罐，據信就是用來投放土製炸彈的。

厄特巴克表示，在伊拉克每天都能看到這種裝置，這讓當地軍隊非常擔憂。

此外，駐伊美軍一名指揮官也說，IS成員為了堅守摩蘇爾，的確曾使用過上述武器，但這種小型飛機的投彈命中很不精確。

小型民用無人機在當地容易取得，而且售價不貴，它們至少具有連續飛行半小時的電力，也配備攝影鏡頭，常被IS用於宣傳、偵查、改造成武器。

(中時電子報)