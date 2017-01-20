抗議聲伴就職 川普安內攘外挑戰鉅

近90萬人明天將見證美國總統當選人川普就職，21日，華府隨即將有20萬名女性上街頭抗議，分裂的美國，外有焦慮的盟友，都得靠川普承擔起重責大任。

天氣預報顯示，川普將在低溫細雨下宣誓，成為第45位美國總統。

而川普一家人今晚坐在巨大的林肯紀念堂前、參加「讓美國再次偉大」的音樂會，這是這位紐約地產商人到華府參與就職相關儀式的第一場公開活動，他向出身貧寒、解放黑奴、打贏南北戰爭讓分裂的美國團結的林肯致敬，無法得知川普看著林肯的雕像，是否有所啟發。

在尚為平民的最後一晚，一向喜愛鎂光燈聚焦在自己身上的川普，顯然和家人很享受今晚音樂會，他不時隨音樂搖擺，輕搖頭、微晃腦、手腳跟著打節拍，不過，已經有太多美國輿論告訴他，治理國家不能只是隨心所欲、自己開心就好，這和管理自己的企業大不同。

國會山莊前的就職儀式硬體安排一切就緒，但已有逾60位的民主黨籍國會議員表達不參加川普的就職典禮。

相較於歐巴馬當年有180萬人幾乎塞爆華府、見證他就職，即將接棒的川普，要面對的是賓夕法尼亞大道上預計將有20萬的抗議人潮，掌有權力的川普需要遞更多橄欖枝，團結他的國家。

而來自世界各國觀禮的代表團，心情也難免複雜，美國的民主盟友期望他能帶領地表上最強民主國家、繼續展現更好的民主價值示範；而美國的競爭對手就算不是虎視眈眈、也會密切留意川普打算「如何讓美國再度偉大」，以尋找自己國家的機會。

川普說自己準備好了，上任第一天，就會帶領真正的改變，這不會是他可以獨自完成的任務，也不能只靠電視實境節目上有效果、卻少有具體內容的標題式語言來實現。

另外，美國內外需要找回令人尊重與依靠的實力，更需要各種繁複且相互支持的政策打造，而不是140字的推文，更不是趕記者、罵媒體，只想見聞正面報導，不願傾聽美國立國以來維護的價值、第四權監督。美國總統的一言一行，都會給世界民主發展中國家做示範。

今晚演唱會上表演的酷音樂團（The Piano Guys）主唱說，現在是美國人放下歧見的時候，「從心團結」、「一切會好的」，願川普接下來能告訴人們「是的！美國會好的，世界也能因美國的表率變得更好」，別讓美國影集「紙牌屋」劇中虛構總統恩德伍德所說的，「民主真是被高估了」成真才好。1060120

(中央社)