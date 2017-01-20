行將就任 川普保證團結美國

我要評比

美國準總統川普明天將在國會山莊（Capitol）就職。他今天告訴美國民眾，在激烈選戰之後，他將「團結」美國。

法新社報導，就職前音樂會後，川普（Donald Trump）對聚集華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前的數千群眾說：「我們將團結我國。」

「我們要做到長達數十年不曾有人做過的事。」（譯者：中央社何宏儒）1060120

(中央社)