MLB》全壘打王川波投降 降價回金鶯

川波去年47轟，傲視美聯和國聯，在自由市場卻乏人問津，最後降價回到金鶯隊。(美聯社資料照)

(09:15加入照片)去年大聯盟全壘打王川波，將回老東家金鶯隊。MLB官網剛報導，川波和金鶯達成共識，將簽下3年3700萬美元(約11.7億新台幣)合約，但仍待球團證實。31歲的川波(Mark Trumbo)，上季打擊率2成56、47發全壘打、108分打點，他能守一壘和右外野。

川波先前拒絕金鶯1年1720萬美元(約5.4億新台幣)合格報價，投入自由球員市場。後來金鶯開價4年5500萬(約17.4億新台幣)，但被川波打槍；川波喊出4年7500萬美元(約23.7億新台幣)合約，平均年薪約1875萬美元(約5.9億新台幣)。

MLB官網引述《雅虎體育》(Yahoo Sports)消息，指川波新季3年3700萬美元，每年平均可領1233萬美元(約3.9億新台幣)。和金鶯最早提的4年5500萬美元，平均年薪1375萬美元相較，不僅合約少1年，川波平均每年少領142萬美元(約4490萬新台幣)。川波在自由市場繞了一圈，結果沒有比較好。

(中時電子報)