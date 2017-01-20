索羅門群島外海6.8地震 無海嘯警報

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美國地質調查所（USGeological Survey）表示，南太平洋島國索羅門群島外海今日在台北時間07時04分發生規模6.8地震，震源深度33公里，震央位於索羅門群島的首都霍尼亞拉之東南約200公里。太平洋海嘯警告中心沒有發出海嘯警報。

(中時電子報)