NBA》全明星先發公布 柯瑞哈登領銜西區後場
NBA於20日宣布全明星賽東、西區明星賽先發，東區包含厄文(騎士)、迪羅薩(暴龍)、詹姆斯(騎士)、吉米巴特勒(公牛)與阿提托康波(公鹿)；西區先發則有柯瑞(勇士)、哈登(火箭)、杜蘭特(勇士)、里歐納德(馬刺)與安東尼戴維斯(鵜鶘)。
其中最受矚目的，當屬騎士「小皇帝」詹姆斯生涯連13年入選全明星先發，這是現役球員當中最高的，他生涯全明星賽場均24.3分、6.3助攻與6.3籃板，且在2006與08年獲得全明星賽MVP，2011年更在全明星賽摘大三元。
公鹿「字母哥」阿提托康波則是生涯首次當選全明星賽先發，他本季場均23.7分、8.7籃板、5.6助攻、1.8抄截與2.1火鍋，所有數據皆居全隊最高，能夠擠進東區明星隊先發陣容並不意外。
反而這份名單最令人意外的地方，還是雷霆後衛韋斯布魯克沒有擠進西區先發陣容，畢竟他本季已拿21次大三元，居所有球員最多，也帶領雷霆打出不錯成績，沒想到仍不受球迷、媒體，甚至球員青睞。
可是韋斯布魯克仍然有機會以替補身分進入西區明星隊，無奈跟前隊友杜蘭特同隊打球；另外沒選進東區明星先發的七六人中鋒恩比德，同樣還有機會擠進東區明星隊替補，跟藝人蕾哈娜約會的美夢仍沒破滅。
(中時電子報)
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