玩具蘇菲長頸鹿發霉 製造商籲正確清潔

一名美國母親無意中發現法國製造的暢銷玩具「蘇菲長頸鹿」內部發霉，引起社群網站討論。製造商表示，蘇菲是天然樹膠製成，必須用濕布清潔，不要浸泡或沖洗，還要徹底陰乾。

蘇菲長頸鹿（Sophie la Girafe）是法國製造、暢銷50年以上的玩具，標榜完全由天然樹膠製造，可給3個月以上的新生兒觸摸、舔咬，幾乎可說是國民玩具，也是「法國製造」的成功典型。

近日有美國媒體報導，美國兒童牙醫師齊雅尼斯（Dana Chianese）替孩子清洗蘇菲長頸鹿時，聞到霉味，她把蘇菲剪開，發現內部發霉。消息一出，社群網站很快就熱烈討論。

製造商Vulli於臉書粉絲專頁表示，蘇菲長頸鹿是100%天然樹膠製成，必須嚴格遵守包裝上註明和盒內所附的清潔原則，要用濕布清潔表面，不要浸泡在水中，也不要沖洗，避免讓水滲進內部，清潔後放置通風處，用足夠的時間徹底陰乾。

有消費者在貼文下方張貼照片回應，他把家裡使用了很久的蘇菲剪開，內部乾乾淨淨；還有蘇菲的死忠支持者說，「我從沒遇過發霉問題，不管誰說什麼，都不會改變我對蘇菲的看法」。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國的玩具店並未接到任何退貨的要求，近日銷量也絲毫沒減少，顯示法國消費者對蘇菲長頸鹿很有信心。1060120

(中央社)