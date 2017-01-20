歐巴馬怒斥國會 阻關閉關達那摩灣監獄
美國總統歐巴馬今天在卸任前給美國國會一記回馬槍，怒斥共和黨人阻撓他關閉古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）軍事監獄的努力。
法新社報導，歐巴馬在總統當選人川普就職前夕，寫了長達2頁措辭尖刻的信，他表示關達那摩灣監獄「一開始就不應該存在」。
他還說：「國會堅持繼續運作此設施，簡直毫無道理可言，已經超出政治範疇。」
川普曾承諾不只會保留關達那摩灣監獄，被關在那裡的恐攻嫌犯人數也會增加，並使得美國公民被送到關達那摩灣監獄的可能性增加。
川普去年競選時曾說過：「我們要把壞蛋都關在那裡，相信我，全都會關在那裡。」
歐巴馬在信中批評運作關達那摩灣監獄的成本，每年要花約700萬美元在每位犯人身上，而且世界各國會因為關達那摩灣監獄對美國有負面評價。
他寫道：「恐怖分子用這點作為宣傳；在刪減預算之際，運作這座監獄會榨乾我們的軍事資源；而且也傷害我們與盟友和一些國家的合作關係，我們需要與他們合作來對抗現今不斷演變的恐怖威脅。」（譯者：中央社陳昱婷）1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。