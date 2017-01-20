歐巴馬怒斥國會 阻關閉關達那摩灣監獄

美國總統歐巴馬今天在卸任前給美國國會一記回馬槍，怒斥共和黨人阻撓他關閉古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）軍事監獄的努力。

法新社報導，歐巴馬在總統當選人川普就職前夕，寫了長達2頁措辭尖刻的信，他表示關達那摩灣監獄「一開始就不應該存在」。

他還說：「國會堅持繼續運作此設施，簡直毫無道理可言，已經超出政治範疇。」

川普曾承諾不只會保留關達那摩灣監獄，被關在那裡的恐攻嫌犯人數也會增加，並使得美國公民被送到關達那摩灣監獄的可能性增加。

川普去年競選時曾說過：「我們要把壞蛋都關在那裡，相信我，全都會關在那裡。」

歐巴馬在信中批評運作關達那摩灣監獄的成本，每年要花約700萬美元在每位犯人身上，而且世界各國會因為關達那摩灣監獄對美國有負面評價。

他寫道：「恐怖分子用這點作為宣傳；在刪減預算之際，運作這座監獄會榨乾我們的軍事資源；而且也傷害我們與盟友和一些國家的合作關係，我們需要與他們合作來對抗現今不斷演變的恐怖威脅。」（譯者：中央社陳昱婷）1060120

(中央社)