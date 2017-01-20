愈晚愈冷 吳德榮：入夜低溫探10度
氣象專家吳德榮表示，今、明兩天受強烈大陸冷氣團影響，愈晚愈冷；今夜至明晨氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區將會出現攝氏10、11度的低溫。
前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，歐洲中期預報中心(ECMWF)的數值模式模擬顯示，今、明兩天受強烈大陸冷氣團影響，氣溫偏低；今天氣溫持續下降，愈晚愈冷。
今天下半天起至明天，北台灣水氣略減、降雨減緩；但北海岸、大台北山區、東半部等迎風面仍有局部短暫雨的機率。
吳德榮說，週日(22日)另一波乾冷空氣又補充進來，使得週日至下週二(24日)清晨，天氣晴冷，白天因太陽照射而升溫，但在無陽光照射的地方，還是會冷；日夜溫差較大，嘉義以北空曠地區，清晨最低氣溫仍可降至11度上下。
週日至下週二清晨，各地晴朗穩定；東半部降雨機率也偏低。下週二白天起冷空氣逐漸減弱，水氣也逐漸增加，迎風面零星短暫降雨機率提高。下週三(25日)鋒面在台灣附近醞釀，氣溫略回升，北部、東半部有局部短暫雨。小年夜(下週四26日)東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。北台灣氣溫略降，天氣轉涼。
除夕(下週五27日)、年初一 (下週六28日)台灣仍受東北季風影響，東半部有局部短暫雨；北部水氣稍減少，天氣陰涼，仍有一些零星降雨機率，主要偏在北海岸、北部山區；中南部不受影響。年初二(29日)轉東南風，各地氣溫明顯回升、天氣回暖。1060120
(中央社)
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