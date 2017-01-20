溫潔瑄把紙捲成聽筒 貼近重聽阿嬤的心

年僅26歲的溫潔瑄卻已有2年多照顧服務員的經驗，不失童心地把別人當自家長輩照顧，還會把廣告紙捲成聽筒，有如孫女般對長輩說話，也貼近重聽阿嬤的的心。

溫潔瑄畢業於嘉南藥理科技大學觀光事業管理系，畢業後，因自己相當喜愛寵物，因此投入訓練犬工作，在訓犬學校擔任訓犬師 8個月，後來覺得志趣不合，轉入弘道老人福利基金會，投入完全不同的老人照顧領域。

她表示，因姑姑在弘道擔任居家服務員，所以常常聽到姑姑分享服務過程的點滴，讓自己感到有趣及感動，最後透過姑姑的介紹下，她也加入居家服務行列，

她在照顧長輩當中，遇到各項問題，晚間還會上網查詢如何解決，像她目前照顧的個案，阿嬤的子媳在內湖上班，最疼的孫女又嫁到八里，她就成了阿嬤最親近的人，她說，「從長輩身上學到人生智慧，而這些是書本上讀不到的」。

「阿嬤，稍等呢，恁的孫仔惠珍就要回來陪你了…」，溫潔瑄照顧一位失智又重聽的阿嬤，就會用廣告紙捲成聽筒，貼在阿嬤的耳邊大聲說話，直到阿嬤終於點點頭表示聽懂了。

她說「有時要阿嬤去『便所』上廁所，阿嬤會聽成去「埔里」，因阿嬤老家在埔里」。

由於阿嬤總認為已經洗過澡，常婉拒沐浴的要求，每當她嘗試引導協助身體清潔時，她說，阿嬤會瞬間變得孔武有力，就連行走表達也都異常地快速且清楚。

當下溫潔瑄雖然疼痛但仍保持微笑地安撫奶奶，事後，家屬為此事感到難過地不斷道歉，

面對此狀況，溫潔瑄說，她不但沒放棄，也盡力想出不同方式讓奶奶順利走到浴室，過程中有技巧地短暫轉移奶奶注意力，然後有效率地協助完成沐浴。但有時運氣不好時被阿嬤識破，會被阿嬤重捏手臂。

她自認涉世未深，工作上有許多未知的空白，但在許多前輩及組長的輔導下，漸漸熟悉不同類型的照顧模式與技巧，也獲得單位的肯定。

弘道基金會表示，溫潔瑄單純而活潑的個性經常是團隊裡的開心果，對人總是謙虛有禮貌，對待新進同仁也從來沒有任何傲氣，帶領與團隊融合，是一位親和力十足的夥伴。

在居家服務中，溫潔瑄將每位長輩都視為自己的爺爺奶奶在照顧，相處時非常自然，且懷抱著純真的心服務，藉著自己的年輕活力，渲染每位長輩。

在她心中，每一位個案都像是自己的家人一樣需要被支持，因著這份心意，與個案的互動也變的自然，對家屬來說，溫潔瑄不僅是家人非常重要的照顧協助者，更是他們心目中的天使。

溫潔瑄也說，她真實感受到居服員對於被照顧者的重要性，這份工作價值遠遠超過自己當初單純的想像，執行過程有苦有甜，很奇妙的是不知不覺地改變了自己。

她表示，原本依賴且消極的生活態度，如今卻在待人處事的細膩度有所提升，面對事情充滿責任感的轉變而獲得讚美，對她而言，這是一份非常有意義也令她驕傲的工作。1060120

(中央社)