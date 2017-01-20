上千民眾街頭跪拜 臺南東山碧軒寺觀音佛祖回娘家

台南市長賴清德20日親臨碧軒寺，為觀音佛祖登轎安座獻花。（萬于甄攝）

一早上千位民眾聚集在東山街頭，都是為了送東山碧軒寺觀音佛祖回關子嶺。（萬于甄攝）

許多民眾20日清晨就到東山碧軒寺鑽轎腳、拿福袋。（萬于甄攝）

一大早臺南市東山街頭跪著上千位民眾，全為東山迎佛祖系列活動首部曲而來，20日清晨東山碧軒寺觀音佛祖準備起程回關子嶺碧雲寺，大批信眾不畏低溫天候，凌晨就到碧軒寺前排隊等著鑽轎腳、拿福袋。市長賴清德每年都親自為佛祖登轎安座獻香，今年也不例外，隨後寺方人員則徒步將觀音佛祖送回碧雲寺，中午抵達碧雲寺，農曆大年初九再返回東山。

東山迎佛祖暨遶境於2011年登錄為國定民俗，賴清德致詞時表示，過去一年台南面臨許多挑戰，困難重重，但幸好有佛祖的保佑，順利度過難關，相信新的一年可以苦盡甘來。

每年碧軒寺觀音佛祖啟程時都吸引不少民眾漏夜排隊，為了要在觀音佛祖出發前鑽轎腳、拿福袋，祈求一整年平安順利。20日一位80多歲的阿嬤帶著小孫子排頭香，阿嬤說，她每年都會來，而且也會跟著佛祖到碧雲寺，但今年帶著孫子，可能無法走完全程。

國定民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，相傳在1832年時，白河關子嶺碧雲寺因張丙之亂遭焚毀，原供奉的觀音佛祖被迎到東山碧軒寺避難，後也在碧軒寺安座並逐漸演變成每年農曆12月23日起駕回碧雲寺祖廟過年，大年初九再迎駕回碧軒寺的民俗活動。

(中時)