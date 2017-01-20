副導輕挑選女演員「這妞不錯」蔣欣想賞巴掌

談到曾目睹副導演輕挑選女演員，至今再提心中蔣欣仍有憤恨難平之氣。（圖／取材自蔣欣微博）

大陸女星蔣欣以《後宮甄嬛傳》飾演心狠手辣「華妃」打開知名度，人氣扶搖直上，9歲就開始演戲的她，參與過許多戲劇演出，近日她出席節目錄影時，談到目睹副導演輕挑選女演員說「這個不錯」，讓蔣欣直呼：「如果你拿的是我的照片，我現在過去會給你一個巴掌」。

主持人在節目中，念出蔣欣在未成名時寫的文章，蔣欣提到，曾看到很多女演員照片被放在桌上，被導演們挑來挑去，並談到，副導演拿著照片選女演員，輕挑指著照片說：「這個妞不錯」，蔣欣心想如果當時對方拿的是她的照片，自己肯定會上前甩巴掌，雖然已是陳年往事，但至今再提心中仍有憤恨難平之氣。

(中時電子報)